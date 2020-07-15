Санкт-Петербург, 15 июля, 2020, 09:18 — ИА Регнум. Ранним утром среды в квартире одного из жилых домов в Московском районе Санкт-Петербурга прозвучал хлопок. Более 140 человек эвакуировали, один человек пострадал. Об этом 15 июля сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Https://vk.com/spb_today В Петербурге после хлопка бытового газа в квартире эвакуируют людей. Фото из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».

ЧП произошло ранним утром среды, 15 июля в трехкомнатной квартире на первом этаже в жилом пятиэтажном доме №108 по улице Краснопутиловская Московского района Санкт-Петербурга с пристройкой, где размещается кулинарная школа. Звук от хлопка бытового газа был слышен по всей округе, вещи и предметы, а также стекла окон выбило на улицу и разбросало на несколько метров по проезжей части.

На место выехали спасатели, которые зафиксировали горение в квартире на первом этаже. Пожару присвоен первый номер сложности. В 08:34 пожар удалось локализовать и ликвидировать открытое горение.

«Из горящей квартиры эвакуирована женщина, после осмотра СМП госпитализирована в НИИ СМП им. Джанелидзе с ожогами 70% тела», — уточнили в ведомстве.

Всего к ликвидации пожара привлечены 49 человека, 13 единиц техники, в том числе от МЧС — 34 человек, восемь единиц техники.