Бангкок, 15 июля, 2020, 08:31 — ИА Регнум. Японская компания Toyota представила в Таиланде новый компактный кроссовер Corolla Cross. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Global.toyota Toyota Corolla Cross

Toyota Corolla Cross построена на той же «тележке» GA-C, что и стандартные Corolla. Однако экстерьер новинка совершенно другой.

Длина Corolla Cross достигает 4 460 мм, ширина составляет 1 825 мм, а высота — 1620 мм. Размер колесной базы составляет 2 640 мм.

Новинка оборудована гибридным и бензиновым агрегатами. Первый состоит из 1,8-литрового мотора мощностью 98 л. с. и электрического мотора производительностью 72 л. с. А бензиновый двигатель, который также идет объемом на 1,8 л, имеет мощность 140 л. с. Модель идет с приводом 4×4.

Первоначально Corolla Cross будет продаваться на таиландском авторынке, однако затем новинка попадет на другие рынки. Стоимость новинки в Таиланде составляет 2,2 млн. рублей.

Напомним, Toyota RAV4 является самой популярной моделью японской марки в России по итогам июня 2020 года.

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