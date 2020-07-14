Вашингтон, 15 июля, 2020, 02:09 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп обвинил Китай в сокрытии информации о новом коронавирусе, что якобы привело к его распространению на весь мир. Об этом он заявил 14 июля во время пресс-конференции в Белом доме.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Знахарь

«Мы считаем Китай полностью ответственным за сокрытие вируса и его распространение на весь мир. Они могли это остановить, они должны были это остановить», — сказал Трамп.

Напомним, ранее Трамп неоднократно заявлял, что считает именно Китай ответственным за возникновение и стремительное распространение по миру нового коронавируса SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп подписал законопроект о санкциях против Китая в связи с «дискриминационными действиями» в Гонконге и исполнительный указ, отменяющий для Гонконга американские торгово-экономические преференции.