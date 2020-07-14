Лима, 15 июля, 2020, 01:59 — ИА Регнум. 333 867 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 зарегистрировано в Перу, в том числе 3 744 — новые, 14 июля сообщается на сайте перуанского минздрава.

Перу

За сутки в стране от осложнений, связанных с COVID-19, умерли 175 пациентов. Общее количество погибших среди лиц с данным заболеванием достигло 12 229.

С начала пандемии в Перу выздоровели 223 261 человек, у которых ранее была выявлена коронавирусная инфекция. В стране было проведено 1 963 921 исследования на SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июля, по данным Всемирной организации здравоохранения, в мире было зафиксировано более 12,9 млн фактов инфицирования коронавирусом.