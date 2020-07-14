Москва, 15 июля, 2020, 01:20 — ИА Регнум. В России произойдёт новый подъём заболеваемости COVID-19, так считают 45% жителей страны, говорится в результатах опроса, проведённого Российской академией народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС).

Андрей Пронин ИА REGNUM Петербургский «Планетарий №1» шьёт медицинские маски

На вопрос о том, согласен ли респондент с утверждением, что в этом году произойдет вторая волна (вспышка) заболевания коронавирусом, отрицательно ответили лишь 18%. При этом больше трети респондентов— 37% — затруднились с ответом.

«В такой ситуации неудивительно, что пессимистические ответы о будущем доминируют. Россиянам более свойственно перестраховаться, нежели продемонстрировать оптимистические представления», — прокомментировал результаты ведущий научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Дмитрий Рогозин.

Опрос проводился с 18 по 21 июня. В нём приняли участие больше 2 тыс. респондентов.

Ранее в Минздраве России сообщали, что фактором возможного возникновения второй волны эпидемии коронавирусной инфекции может стать несоблюдение гражданами мер эпидемиологической безопасности.