Москва, 15 июля, 2020, 00:55 — ИА Регнум. Обновлённый график вывозных авиарейсов в Россию до 30 июля опубликован в Telegram-канале Минкомсвязи РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Аэропорт Домодедово

По данным ведомства, эвакуационные рейсы на Родину для граждан России запланированы на 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25 и 30 июля.

Расписание на период 15 — 17 июля, (время вылета указано местное):

15 июля состоятся рейсы Ош — Москва, 07:45; Гуанчжоу — Москва, 15:00.

16 июля состоятся рейсы Пхукет — Москва, 12:35; Бангкок — Москва, 16:05; Бишкек — Новосибирск, 18:10; Ташкент — Москва, время уточняется.

17 июля состоятся рейсы Аликанте — Москва, 15:15; Душанбе — Жуковский, время уточняется; Ереван — Сочи, время уточняется.

С 18 по 30 июля также запланированы рейсы из городов Прага, Ош, Сеул, Белград, Париж, Франкфурт-на-Майне, Ереван, Ташкент, Нью-Йорк, Душанбе, Аликанте, Дубай и Ницца.