АТОР: российских туристов ждут в восьми странах
Москва, 14 июля, 2020, 21:36 — ИА Регнум. Восемь стран официально заявили, что готовы принимать туристов из Российской Федерации. Об этом сегодня, 14 июля, на брифинге заявила исполнительный директор Ассоциации туристических операторов России (АТОР) Майа Ломидзе.
Она рассказала, что была получена официальная информация от туристических ведомств восьми иностранных государств о том, что в этих странах готовы принимать туристов из России. Также были обозначены условия приема.
Речь идет о Турции, Кубе, Доминикане, Мексике, Мальдивах, Хорватии, Египте и Объединенных Арабских Эмиратах.
Ломидзе отметила, что в большинстве этих стран при въезде потребуется справка об отсутствии коронавируса. При пересечении границы будут измерять температуру. Кроме того, в некоторых странах туристов попросят скачать приложение, которое будет отслеживать местонахождение туриста, а также заполнить на границе специальные анкеты.
Также Ломидзе отметила, что Италия в скором времени обещала обновить список стран, из которых разрешен въезд в страну. По предварительным данным, в список войдет Россия.