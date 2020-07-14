Москва, 14 июля, 2020, 21:36 — ИА Регнум. Восемь стран официально заявили, что готовы принимать туристов из Российской Федерации. Об этом сегодня, 14 июля, на брифинге заявила исполнительный директор Ассоциации туристических операторов России (АТОР) Майа Ломидзе.

Цитата к/ф Бриллиантовая рука. Реж. Леонид Гайдай. 1968. СССР Руссо туристо

Она рассказала, что была получена официальная информация от туристических ведомств восьми иностранных государств о том, что в этих странах готовы принимать туристов из России. Также были обозначены условия приема.

Речь идет о Турции, Кубе, Доминикане, Мексике, Мальдивах, Хорватии, Египте и Объединенных Арабских Эмиратах.

Ломидзе отметила, что в большинстве этих стран при въезде потребуется справка об отсутствии коронавируса. При пересечении границы будут измерять температуру. Кроме того, в некоторых странах туристов попросят скачать приложение, которое будет отслеживать местонахождение туриста, а также заполнить на границе специальные анкеты.

Также Ломидзе отметила, что Италия в скором времени обещала обновить список стран, из которых разрешен въезд в страну. По предварительным данным, в список войдет Россия.