Москва, 14 июля, 2020, 20:41 — ИА Регнум. Законопроект, реализующий положения обновленной Конституции РФ в Семейном кодексе, внесли в Госдуму члены Совфеда во главе с Еленой Мизулиной, передает корреспондент ИА REGNUM 14 июля.

Иван Куликов. Семья лесника. 1909

Для обеспечения укрепления института семьи законопроектом предлагается расширить систему принципов семейного права, включив в нее принципы, определяющие характер взаимодействия семьи и публичных органов власти. Речь идет, прежде всего, о презумпции добросовестности осуществления родителями родительских прав. Бремя доказывания недобросовестности родителя при осуществлении им родительских прав в отношении конкретного ребенка лежит на истце. Введение этого принципа позволяет пересмотреть всю существующую систему норм Семейного кодекса, регулирующих привлечение родителей (иных лиц, на попечении которых находится ребенок) к семейно-правовой ответственности, применение иных принудительных мер к родителям (иным лицам, на попечении которых находятся дети).

Законопроект определяет последовательность действий органов опеки и попечительства при выборе формы устройства ребенка, защищает родственные усыновление, опеку (попечительство).

Изъятие ребенка

Ряд норм касается отобрания ребенка. Акт об отобрании ребенка, по мнению авторов, должен выполнять роль своеобразного фильтра, защищающего семью от необоснованного вмешательства, так как ответственность за отобрание ребенка у родителей и его устройство берет на себя не только орган опеки и попечительства, но и лицо, его подписавшее.

Отобрание ребенка рассматривается как принудительное разлучение ребенка с лицами, на попечении которых он находится. Вводится запрет отобрания ребенка у родителей иначе, как на основании судебного решения.

Самозащита

Прописывается установление опеки (попечительства) над детьми по заявлению их родителей на период, когда родители по уважительным причинам не смогут осуществлять свои родительские права в течение определенного периода времени. К уважительным причинам предлагается отнести, в том числе: не достижение родителями возраста шестнадцати лет; служебную командировку родителей на определенный срок или постоянную работу родителей, осуществляемую в пути или имеющую разъездной характер; длительную болезнь родителей, связанную с необходимостью пребывания в медицинском стационаре; нахождение родителей под стражей; отбывание родителями наказания в виде лишения свободы.

Лишение родительских прав

Лишение родительских прав определяется в качестве крайней меры семейно-правовой ответственности. Сокращается установленный статьей 69 Семейного кодекса круг оснований лишения родительских прав. Ими могут быть вступление в законную силу обвинительного приговора суда, постановления (определения) суда или постановления следователя (дознавателя) о прекращении уголовного преследования по нереабилитирующим основаниям в отношении родителя, совершившего умышленное преступление против жизни или здоровья либо против половой неприкосновенности и половой свободы своих детей, другого родителя детей, супруга, в том числе не являющегося родителем детей, либо против жизни или здоровья иного члена семьи, либо против половой неприкосновенности и половой свободы указанных лиц; истечение установленного судом срока ограничения родительских прав родителя вследствие его виновного поведения, если до истечения указанного срока суд не примет решение об отмене ограничения родительских прав и возвращении ребенка родителю либо о продлении срока ограничения родительских прав.

При этом ограничение родительских прав рассматривается как более мягкий вид семейно-правовой ответственности, который, как правило, должен предшествовать лишению родительских прав. Ограничение родительских прав допускается только при виновном поведении родителя. Ограничение родительских прав всегда сопряжено с отобранием ребенка, следует из документа.

Братья и сестры

Законопроект запрещает раздельное усыновление братьев и сестер. Однако предполагаются исключения. Отступление от этого принципа допускается на основании решения суда об усыновлении либо решения органа опеки и попечительства о назначении опекуна (попечителя), если будет установлено, что дети не могут жить и воспитываться вместе по состоянию здоровья и устройство ребенка отдельно от братьев и сестер отвечает его интересам. При этом учитываются заслуживающие внимания обстоятельства, в том числе: осведомлены ли дети о своем родстве; проживают совместно или нет; находятся в организации для детей, оставшихся без попечения родителей, или проживают в семье (семьях). Детям предоставляется право знать о месте жительства своих братьев и сестер и общаться с ними.

Отмена усыновления

Устанавливается, что отмена усыновления возможна в течение трех лет со дня вступления в законную силу решения суда об усыновлении ребенка. По истечении указанного срока усыновители приобретают родительские права.

Брак и пол

Законопроект конкретизирует конституционное положение, определяя брак как «добровольный союз мужчины и женщины, направленный на создание семьи, государственная регистрация заключения которого производится органами записи актов гражданского состояния». Статья 14 Семейного кодекса дополняется положением о запрете брака между лицами одного пола.

Лица одного пола не могут быть усыновителями и опекунами.

Кроме того, прописывается, что «лица, состоящие в союзе, заключенном между лицами одного пола, признанном браком и зарегистрированном в соответствии с законодательством государства, в котором такой брак разрешен, а также лица, являющиеся гражданами указанного государства и не состоящие в браке» не могут быть опекунами и усыновителями.