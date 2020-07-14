Санкт-Петербург, 14 июля, 2020, 20:30 — ИА Регнум. Желающие поправить здоровье в петербургских санаториях могут больше не сдавать тест на коронавирус, чтобы предоставить документ при заселении. Об этом 14 июля сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению.

Mvdpmr.org Тест на коронавирус

Напомним, ранее были выпущены рекомендации для санаториев, в которых говорилось, что они должны принимать отдыхающих только при наличии справки с отрицательным анализом на коронавирус, причем получена она должна была быть не позднее чем за два дня до отъезда.

Однако сохранено требование о предоставлении справки об отсутствии контакта с больными инфекционными заболеваниями в течение последних 14 дней.

«Эта справка должна быть выдана не позднее, чем за три календарных дня до отъезда, — пояснила начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи взрослому населению Комитета по здравоохранению Лариса Соловьева. — Получить ее можно в поликлинике по месту регистрации. Выдать справку может врач-терапевт, педиатр или врач общей практики».