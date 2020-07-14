Москва, 14 июля, 2020, 20:17 — ИА Регнум. Поправки в Семейный кодекс РФ, вводящие дифференцированную систему защиты ребенка, внесли в Госдуму члены Совфеда во главе с Еленой Мизулиной, передает корреспондент ИА REGNUM 14 июля.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Рисунки на асфальте

Большинство предлагаемых законопроектом поправок в федеральные законы связаны с введением в семейное законодательство вместо действующего института отобрания ребенка при непосредственной угрозе его жизни или здоровью дифференцированной системы мер защиты ребенка, которая, с одной стороны, учитывает характер обстоятельств, создающих угрозу жизни или здоровью ребенка, с другой — позволяет обеспечить его безопасность без причинения вреда ребенку и его семье, отмечают авторы.

В эту систему мер защиты входят, в частности, меры, не требующие вмешательства органов публичной власти, которые вправе использовать семья самостоятельно в случаях, когда родители по уважительным причинам временно не могут осуществлять свои родительские права, а также временные меры защиты, осуществляемые при поддержке или участии публичных органов власти, в случаях, не терпящих отлагательства, когда родители ребенка (оба или единственный родитель) временно не могут осуществлять родительские права, в том числе выразить согласие или несогласие с их применением.

Предусматривается, что временные меры защиты ребенка будут применяться уполномоченными лицами, то есть органами и организациями, наделенными полномочиями осуществлять, например, такие действия, как медицинская эвакуация лица, нуждающегося в скорой медицинской помощи, госпитализация лица в недобровольном порядке, поиск лица, пропавшего без вести, задержание лица по подозрению в совершении преступления и так далее. Предусматривается также, что по просьбе уполномоченных лиц эти меры могут применяться органами полиции или органами опеки и попечительства.

Семейный кодекс дополняется новой статьей, устраняющей правовой пробел в части защиты такой категории детей, как найденные (подкинутые) дети, родители которых неизвестны.

В связи с поправкой в Конституцию РФ, согласно которой «брак — союз мужчины и женщины», перечень обстоятельств, препятствующих заключению брака, содержащийся в статье 14 Семейного кодекса дополняется обстоятельством, исключающим заключение брака между лицами одного пола.

Кроме того, ряд поправок направлен на обеспечение единства юридической терминологии, устранение неопределенности содержания отдельных терминов, противоречивости терминов, имеющих одинаковое значение.