Симферополь, 14 июля, 2020, 11:13 — ИА Регнум. Соблюдение дистанции на пляжах находится в зоне ответственности самих отдыхающих, однако необходимо полномасштабное информирование о необходимости соблюдения эпидемиологических норм. Об этом 14 июля на заседании правительства Крыма заявил глава республики Сергей Аксёнов.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Пляж в Гурзуфе. Крым

«Соблюдение дистанции на пляжах — это зона ответственности самих туристов, никто никого не собирается принуждать. Но должна быть реклама, должно быть информирование. И режимы и требования Роспотребнадзора никто не отменял», — сказал Аксёнов.

«Все требования, которые были заявлены перед началом курортного сезона, должны быть выполнены», — добавил Аксёнов, поручив контроль за исполнением главе минкурортов Вадиму Волченко.

Как сообщало ИА REGNUM, за первые десять дней июля в Крым въехали уже около 400 тыс. туристов, всего в июле в Крыму ожидают около 1,5 млн гостей.