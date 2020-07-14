Москва, 14 июля, 2020, 10:55 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о предоставлении авиакомпании «Аэрофлот» госгарантий на кредиты. Об этом глава правительства сообщил 14 июля на встрече с руководителем авиаперевозчика Виталием Савельевым.

Андрей Грук ИА Красная Весна «Аэрофлот»

«Мной подписано распоряжение о выделении компании государственных гарантий на кредиты в сумме 70 миллиардов рублей», — сказал Мишустин.

По словам премьер-министра, правительство также продолжит принимать меры, которые позволят авиаотрасли развиваться в будущем.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство России перераспределило для ряда регионов субсидии на строительство и реконструкцию объектов для очистки загрязнённых сточных вод в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология», которые будут выделять в период с 2020 по 2022 год.