Москва, 14 июля, 2020, 10:35 — ИА Регнум. За минувшие сутки в РФ выявили 6248 случаев заражения коронавирусом. Об этом 14 июля сообщает московский оперативный штаб.

(сс) Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Денис Гришкин Анализ на коронавирус

Новые случаи зафиксированы в 83 регионах страны. Больше всего новых носителей вируса выявили в Москве — 613. Далее следуют Петербург — 281, ХМАО — 268, Свердловская область — 245, Алтайский край — 238, ЯНАО — 211.

Всего в РФ с начала распространения нового вируса выявили 739 947 случаев заражения.