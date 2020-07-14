Москва, 14 июля, 2020, 09:31 — ИА Регнум. Главный врач Московской городской клинической больницы № 71 Александр Мясников в своём телеграм-канале поделился сегодня, 14 июля, своими наблюдениями по поводу отдыхающих в Сочи. Глядя на морской «компот из тел» и закрытый бассейн при отеле, он раскритиковал требования санитарных врачей и Роспотребнадзора:

Питер Брейгель Старший. Притча о слепых. 1568

«Был на выходных в Сочи. Переполненные пляжи — яблоку некуда упасть, в море — компот из тел. При этом великолепный 50-метровый бассейн при гостинице закрыт. Вернее — на бортик пускают, а плавать — нет! Почему? Низзя, коронавирус! Требования санитарных врачей, Роспотребнадзора! И так повсеместно — на пляжах не протолкнуться, а бассейны и аквапарки закрыты по абсурдным требованиям! Как это называется? Правильно — идиотизм! Причём намного более вредный, чем просто вызывающий возмущение своей очевидной глупостью: он подрывает в принципе веру в адекватность действий Роспотребнадзора в борьбе с распространением COVID-19!

Когда на площадке у лифта расчерчена дистанция в 1,5 метра, а в сам лифт набивается людей как сельдей в бочке, не вдохнуть, когда в самолете все в масках (пока стюардессы бегают) при замкнутой системе циркуляции воздуха (там форточку не откроешь!), когда требуют надевать перчатки, не понимая, видимо, что, если их не менять постоянно, они сами становятся источником заразы, что перчатки — личное дело каждого, кто хочет предохранить свою кожу от раздражения от частого применения антисептика, что COVID-19 не передаётся через кожу рук и т. д., и т. д., и т. д. У всех есть глаза и мозги, за кого нас считают?! Ну хоть бассейны откройте!»

Как уже сообщало ИА REGNUM, за последние сутки, 13 июля, в 84 регионах России выявлено 6537 новых случаев коронавируса. Ранее доктор Мясников заявил, что COVID-19 никуда не денется, поэтому нет смысла в массовом тестировании: «Это как комаров рыболовной сетью ловить». Понятно, что число носителей в разы больше, чем выявляют. Усилия нужно направить на то, чтобы люди не болели тяжело и не умирали.

По словам доктора, в своей массе человечество боится уже даже не второй волны коронавируса, а гиперактивности принимаемых властями мер. Также доктор напоминает недавнее заявление ВОЗ: то, что вирус может передаваться бессимптомными больными, сомнительно.