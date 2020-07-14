Вашингтон, 14 июля, 2020, 08:47 — ИА Регнум. Американская компания Ford представила новый внедорожник Bronco. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Media.ford.com Ford Bronco Sport

Представлены двухдверные и четырхдверные модификации внедорожника. Кроме того, появилась совершенно новая версия Ford Bronco Sport.

Внедорожник Bronco Sport получил двухлитровый двигатель EcoBoost, который обладает лучшей в своем классе мощностью — 245 л. с. и 275 Нм крутящего момента. Также в оснащение модели входит усовершенствованная система полного привода.

Bronco Sport получил крышу в стиле сафари, обеспечивающую лучшую в своем классе высоту, а также грузовой отсек, который может вместить в себя горный велосипед с 27,5-дюймовыми колесами.

В таком внедорожнике за счет всевозможных вспомогательных средств можно транспортировать различное снаряжение, например, каяки, доски для серфинга, лыжи и оборудование для кемпинга.

Напомним, из-за пандемии коронавируса американский автопроизводитель Ford уже несколько раз переносил премьеру Bronco.

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