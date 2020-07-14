Варшава, 14 июля, 2020, 08:34 — ИА Регнум. Широко известный в Польше и России актер Ежи Штур попал в больницу с подозрением на инсульт, передает Gazeta Wyborcza.

Ежи Штур в фильме «Дежа-вю»

Его здоровье ухудшилось в ночь с воскресенья, 12 июля, на понедельник. Несколько лет назад он пережил сердечный приступ. Девять лет назад боролся с раком гортани, а после выздоровления сам стал помогать больным раком.

О подозрении на инсульт рассказала жена актера Барбара. Сейчас Ежи Штур госпитализирован в университетскую больницу Кракова. Его состояние описывается как тяжелое.

Мы в России знаем Ежи Штура еще со времен СССР, когда советский кинопрокат демонстрировал комедию с его участием «Новые амазонки» (1983). Потом были незабываемые фильмы «Кингсайз» (1987) и «Дежа-вю» (1989). В 2001 году актер снялся в «Даун Хаусе» (вольной экранизации по роману Ф. М. Достоевского «Идиот») в роли генерала Иволгина. ИА REGNUM желает Ежи Штуру большого и крепкого здоровья. Выздоравливайте, пане!