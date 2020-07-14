Москва, 14 июля, 2020, 08:23 — ИА Регнум. Главный врач Московской городской клинической больницы № 71 Александр Мясников в своём телеграм-канале заявил, что COVID-19 никуда не денется, поэтому нет смысла в массовом тестировании: «Это как комаров рыболовной сетью ловить». По его словам, в своей массе человечество боится уже даже не второй волны коронавируса, а гиперактивности принимаемых властями мер:

Дарья Драй ИА REGNUM Люди в масках на улице

«Я много чего не могу понять относительно нового коронавируса и логики политико-социально-медицинских действий, предпринимаемых в борьбе с ним. И не я один. Все больше появляется статей известных ученых, которые пытаются наконец трезво разобраться в том, что происходит. И я с удовольствием вижу, что многие их постулаты полностью совпадают с моими мыслями. Сегодня я про тестирование на COVID-19.

Как только стало понятно, что новый коронавирус уже и не новый, а пришёл, чтобы остаться, пройдя через большинство из нас, мне кажется очевидным, что тактика борьбы с ним должна меняться. Нам его не сдержать никакими мерами. И не надо — для нас главное, чтобы люди не болели тяжело и не умирали.

Мы четко знаем группы риска — 65 плюс с хроническими болезнями. Вот с ними и надо работать, при этом совершенно не нужно ставить весь мир на колени. Коллективный иммунитет не значит, что вот, переболели все по разу и всё: теперь COVID-19 исчезнет как болезнь из нашей жизни! Нет, не исчезнет, особенно учитывая, что при всех коронавирусах иммунитет нестойкий. Но агрессивность и опасность вируса снизится, и он займёт своё рядовое место среди других, давно известных коронавирусов, которые стабильно являются причиной почти половины всех ОРЗ. «Ты чего чихаешь?» «Да вот, COVID-19 подцепил, надо бы парацетамол выпить!».

В этой ситуации я не понимаю, к чему эти миллионы и миллионы тестов? «Тестировать, тестировать и ещё тестировать!» — повторяют санитарные врачи и политики. Чего хотим? Понятно, что инфицированных на порядки больше, чем протестировано. Предотвратить контакты с ними, оборвать цепочку? Это как комаров рыболовной сетью ловить!

Теперь главное: информативность самих тестов. ПЦР— очень точный тест, определяющий, не только РНК вируса, но и мельчайшие его фрагменты, «обломки». Может быть, раньше эта его способность и не имела такого значения, но раньше его и не делали десятками миллионов. Только сегодня положительный мазок может обозначать не активную инфекцию, но и просто определить остатки уже побеждённого вируса. Но проблема ещё и в том, что ПЦР определяет вирус не в организме, а в присланном материале. А удалось его медсестре «зацепить» у вас в глотке или нет — ПЦР за это не отвечает. Как мы видим, в 40% не удаётся. Итак, мазок — в 40% он ложноотрицательный, ещё в каком-то проценте случаев положительный тест неправильно трактуется как активная болезнь.

Про антитела все ещё значительно хуже. До 50% тесты ложноположительные! Да-да, вы пошли полюбопытствовать: «Вот я сильно кашлял, пойду посмотрю — вдруг это COVID-19 был?», и пошли, а там выскочили IdM — антитела острой фазы. И пошли вы на карантин на 2 недели, при том что вероятность наличия у вас инфекции 50/50. Впереди осенняя пора, традиционно грядёт «грипп и вирус». Вы думаете почему люди так беспокоятся про «вторую волну»? Болезни боятся? Нет, боятся гиперактивности принимаемых мер».

В заключение Александр Мясников напомнил, что ВОЗ заявила о сомнительности данных, что вирус может передаваться бессимптомными больными.

«А это очень сильное заявление… понятна тогда ирония известного Швейцарского иммунолога, который написал: «Лучше бы молодёжь вместо масок шлемы на голове носила, шанс упасть и повредить голову у них выше, чем масками уберечься от инфекции».

Как уже сообщало ИА REGNUM, за последние сутки, 13 июля, в 84 регионах России выявлено 6537 новых случаев коронавируса.