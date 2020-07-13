Москва, 14 июля, 2020, 01:44 — ИА Регнум. Президент Российской ассоциации центров изучения религии и сект, профессор Александр Дворкин в эфире православного телеканала «Спас» заявил, что Сергей Романов, бывший игумен Сергий, давно утратил адекватность.

Артур Савин ИА Красная Весна Бывший игумен Сергий

По словам профессора Дворкина, бывший игумен Сергий в своем монастыре, который на самом деле является сектой, на протяжении 20 лет пользовался абсолютной властью и общался только с подобострастно настроенными к нему людьми. Такая ситуация развратила этого человека абсолютно, считает Дворкин.

«Сергий по меньшей мере 20 лет в своем монастыре пользовался абсолютной властью. И он абсолютно развращенный человек», — сказал эксперт.

Именно поэтому Романов неадекватно воспринимает реальность и делает эпатажные заявления, пояснил Дворкин

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 июля по решению церковного суда Сергий Романов был лишён сана священника. А 7 июля уже светский суд оштрафовал его на 90 тыс. рублей за фейк.