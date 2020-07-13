Приштина, Сербия, 14 июля, 2020, 01:01 — ИА Регнум. Правительство Республики Косово 13 июля приняло новый пакет мер по борьбе с коронавирусом.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, основными мерами является ужесточение обязательств по ношению масок и соблюдению социальной дистанции в два метра и наказаний за пренебрежение антикоронавирусными мерами. Также обязательным стало требование о наличии во всех частных и государственных организациях антисептика для рук и масок в доступных для посетителей и работников местах.

Также было принято решение о введении комендантского часа в период с 21:00 до 5:00 для жителей муниципалитетов Южная Митровица, Джилян, Косово поле и Штерпца.

Также было принято решение о введении обязательного предоставления отрицательного теста на коронавирус для всех граждан Северной Македонии, Черногории и Боснии и Герцеговины при въезде на территорию Косово.

Также на территории Косово приостановлена деятельность детских садов, рекреационные, культурные и спортивные мероприятия, проводимые в закрытых помещениях. Также на территории Косово запрещены религиозные мероприятия, собрания группами свыше пяти человек в открытых общественных пространствах, запрещена торговля автомобилями и животными.