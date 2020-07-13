Вашингтон, 13 июля, 2020, 23:21 — ИА Регнум. Трамп заявил, что статистика распространения коронавируса в России была бы иной в случае такого же интенсивного тестирования на COVID-19, какое происходит в США.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Об этом президент США заявил 13 июля в ходе «круглого стола» в Белом доме.

«Если бы, например, в Китае, России, Индии, других больших странах, тестировали на коронавирус столько же, сколько у нас, то они бы получили весьма удивительные статистические результаты», — сказал Трамп.

По словам Трампа, в США организована «лучшая и самая интенсивная система тестирования» на коронавирус. Он сказал, что именно так можно объяснить то количество случаев заражения, которое выявляется в стране.

Кроме того, Трамп заявил, что в США одна из самых низких в мире смертность от COVID-19, а также напомнил о проходящих работах по созданию вакцины от коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, в США к 13 июля выявлено около 3,5 млн случаев заражения, почти 138 тыс. человек умерли от COVID-19. По этим показателям США по-прежнему остаются на первом месте в мире.