Москва, 13 июля, 2020, 23:07 — ИА Регнум. В Москве за последние сутки скончались ещё 37 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщили вечером 13 июля в оперативном штабе столицы.

Павел Соболев ИА REGNUM Врач в коридоре инфекционной больницы

«В Москве скончались 37 пациентов. У всех был подтверждён диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.

Согласно последним официальным данным, всего в Москве выявлено более 230 тысяч инфицированных коронавирусом, в том числе 672 — за последние сутки. Скончались 4205 пациентов с COVID-19, излечились около 165 тысяч человек.