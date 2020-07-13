Ростов-на-Дону, 13 июля, 2020, 23:04 — ИА Регнум. В Ростовской области прокуратура провела проверку по факту отключения холодной воды в ряде сельских поселений Аксайского района. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном ведомстве.

Нет воды

Проверку провели на основании жалоб жителей Мишкинского, Рассветовского и Щепкинского сельских поселений, которые около месяца пользуются привозной водой. Инспекция выявила, что «органом местного самоуправления, АО «Аксайская ПМК Ростовсельхозводстрой» и ООО «Сигма водоканал» в течение месяца не принимаются меры к бесперебойному круглосуточному обеспечению жителей холодной водой, не осуществляется обслуживание артезианских скважин, не проводится плановый ремонт сетей и оборудования».

Ответственным поставщикам услуги внесены представления, объявлены предостережения, возбуждены дела об административном правонарушении. В суде прокуратура намерена добиться признания «незаконным бездействия администрации» и обязать поставщика обеспечить население водоснабжением.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в июне 2020 года спасатели помогли решить проблему с водоснабжением в ряде населённых пунктов. Для жителей домов, попавших в зону отключения, был организован подвоз питьевой воды.