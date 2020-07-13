Москва, 13 июля, 2020, 23:03 — ИА Регнум. Предельная штатная численность центрального аппарата МВД РФ сокращена с 6712 до 6580 человек, сообщает текст указа президента России Владимира Путина, подписанного 13 июля.

Мвд.рф МВД России

Документ опубликован 13 июля на официальном сайте правовой информации.

«Установить предельную штатную численность центрального аппарата Министерства внутренних дел РФ (без персонала по охране и обслуживанию зданий) в количестве 6580 единиц, в том числе сотрудников органов внутренних дел РФ в количестве 5834 человек, федеральных гражданских служащих — 661 человек, работников — 85 человек», — сообщается в тексте указа главы российского государства.

Напомним, ранее предельная штатная численность центрального аппарата МВД была установлена в количестве 6712 человек.