Пекин, 13 июля, 2020, 21:58 — ИА Регнум. Китай ввел санкции в отношении ряда чиновников США, а также Исполнительной комиссии Конгресса США, вовлеченных в антикитайскую пропагандистскую кампанию вокруг ситуации в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР, сообщает 13 июляСиньхуа со ссылкой на заявление официального представителя МИД КНРХуа Чуньин.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

Дипломат указала, что среди американских официальных лиц, подпадающих под санкции КНР, принятые в ответ на аналогичные меры от США, находятся сенаторы Марко Рубио и Тед Круз, а также конгрессмен Крис Смит и посол Госдепа США по вопросам международной свободы вероисповедания Сэм Браунбек.

В своем ответе на вопрос одного из участников ведомственного брифинга Хуа Чуньин призвала США «немедленно отменить соответствующее ошибочное решение и прекратить любые высказывания и действия, направленные на вмешательство во внутренние дела КНР, способные нанести ущерб ее интересам».