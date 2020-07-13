Пекин, 13 июля, 2020, 21:34 — ИА Регнум. Острота ситуации с наводнениями в прибрежном Китае вынуждает власти использовать для ликвидации последствий стихийных бедствий вооруженные силы. В регионе действует спасательная группировка в составе 7 тысяч военнослужащих, сообщает 13 июляСиньхуасо ссылкой на сведения от министерства национальной обороны КНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Ксения Собчак

Почти 4 тысячи военных из этой группировки находятся в городском округе Цзюцзян уезда Поян провинции Цзянси, где они заняты укреплением насыпей и плотин, эвакуацией пострадавших, патрулированием и решением других задач. Еще около 1 тысячи военных заняты в мероприятиях по преодолению природной катастрофы в городском округе Тунлин провинции Аньхой.