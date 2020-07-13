Москва, 13 июля, 2020, 21:20 — ИА Регнум. Смертность от COVID-19 в Москве в июле может оказаться в два раза ниже, чем месяцем ранее. Об этом говорится в комментарии, распространённом 13 июля пресс-службой департамента здравоохранения столицы.

Mos.ru В московской больнице

Отмечается, что летальность от коронавируса в Москве за весь период с начала эпидемии составляет 2,3% при учёте только тех случаев, где он явился основной причиной, и 4,6% — если учесть все случаи, где COVID-19 выступал в качестве основного или сопутствующего заболевания.

При этом, по данным департамента, за первые 12 дней июля число случаев смерти пациентов с коронавирусом оказалась в два раза ниже, чем за аналогичный период предыдущего месяца.

«Такие данные подтверждают устойчивую тенденцию снижения смертности от коронавируса в Москве и позволяют прогнозировать более чем двукратное снижение превышения смертности за июль по сравнению с июнем», — говорится в сообщении.

Напомним, согласно официальным данным, в Москве выявлено уже более 230 тысяч инфицированных коронавирусом, в том числе 672 — за последние сутки. Скончались 4168 пациентов с COVID-19, излечились и были выписаны из больниц почти 165 тысяч человек.