Москва, 13 июля, 2020, 20:26 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал указ о повышении окладов государственных служащих. Документ опубликован 13 июня на официальном интернет-портале правовой информации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Согласно указу, с 1 октября 2020 года оклады месячного денежного содержания лиц, замещающих должности федеральной государственной гражданской службы будут повышены на 3%.

Индексация также коснется окладов дипломатических работников МИД России, сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений, а также территориальных органов МИД на территории России.