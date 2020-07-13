Москва, 13 июля, 2020, 20:21 — ИА Регнум. Адвокат обвиняемого в смертельном ДТП актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев является профессионалом высшего уровня. Об этом 13 июля заявил адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

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«Он очень толковый адвокат. Я нисколько не иронизирую. Я с большим уважением отношусь к нему. У нас разные совершенно стратегии», — сказал Добровинский.

При этом Добровинский подчеркнул, что с момента ДТП прошло около месяца, однако Ефремов до сих пор не связался с родственниками погибшего, чтобы выразить им свои соболезнования.