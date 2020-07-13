Петрозаводск, 13 июля, 2020, 19:37 — ИА Регнум. Ограничения на посещение Валаама (Карелия) снимаются с 16 июля, об этом говорится на сайте Спасо-Преображенского Валаамского монастыря.

(сс) Yan Yarmam Валаамский Спасо-Преображенский собор

«С 16 июля для однодневного посещения открывается сердце Валаамского монастыря — Спасо-Преображенский собор и Центральная усадьба», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, Валаам был закрыт для посещения из-за пандемии коронавируса.

Отметим, с 23 июня в Карелии была разрешена работа бань и саун при организациях физкультурно-оздоровительной направленности, при соблюдении всех требований Роспотребнадзора. В фитнес-центрах разрешено проводить групповые занятия, сохраняя дистанцию между посетителями не менее 1,5 метра.

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