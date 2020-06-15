Петрозаводск, , 10:35 — REGNUM В Карелии с 15 июня ввели на всей территории республики обязательный масочный режим в общественных местах. При этом одновременно в регионе возобновляется работа всех видов общественного транспорта, о чем неоднократно просили в соцсетях жители Карелии. Также открываются всемирно известные туристические объекты региона.

Подробности изменений в режиме реагирования на угрозу коронавируса сообщил подписчикам своей страницы в соцсети глава республики Артур Парфенчиков.

Защитные маски, по его словам, жителям и гостям Карелии необходимо использовать при посещении магазинов, торговых центров, аптек, больниц и поликлиник, гостиниц, органов власти, любых мест массового скопления людей.

Достопримечательности Карелии, известные не только в России, но и за ее пределами, вновь возвращаются к людям. В частности, отменяется запрет на экскурсионные и туристические поездки по воде в Белом море от береговой зоны в район Соловецких островов. Возобновляется работа природного парка «Валаамский архипелаг», однако предельная численность посетителей, прибывающих на Валаам для отдыха и туризма, будет ограничена.

Кроме того, разрешаются путешествия и походы по Карелии при условии размещения в палаточных лагерях вне населенных пунктов.

Для организованных групп туристов будут открыты объекты розничной продажи продуктов, товаров первой необходимости и сувенирной продукции.

«Спортивные, зрелищные, публичные и другие массовые мероприятия с участием 10 человек и более остаются под запретом до отмены режима повышенной готовности», — добавил глава Карелии.

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