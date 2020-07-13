Санкт-Петербург, 13 июля, 2020, 18:41 — ИА Регнум. В Петербурге встречают эвакуационный рейс из Нью-Йорка с соотечественниками. Об этом ИА REGNUM сообщили в Смольном.

Николай Тасоев ИА Красная Весна Аэропорт «Пулково»

В «Пулково» самолет направили из Москвы, куда изначально прибыл борт. Этим рейсом в северную столицу возвращаются 108 человек, в том числе 86 петербуржцев, 13 жителей Ленинградской области и девять жителей других регионов.

Гражданам предстоит обязательная самоизоляция на 14 дней. Пограничный и таможенный контроль пассажиры рейса из Москвы прошли еще в аэропорту столицы.

После получения документов Роспотребнадзора пассажиров отправили домой.