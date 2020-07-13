Москва, 13 июля, 2020, 18:05 — ИА Регнум. В России к осени могут закрыться до четверти торговых центров, об этом сообщили в Российском совете торговых центров (РСТЦ).

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Закрытый на период режима самоизоляции торговый центр

РСТЦ попросил правительство РФ перенести сроки уплаты налогов за текущий год. По подсчетам специалистов, без отсрочки общий налог ТЦ на добавленную стоимость составит 52 млрд рублей.

«Отрасль в целом не имеет этих денег, и счета торговых центров могут быть заблокированы. Подобная ситуация приведёт к тому, что примерно четверть всех ТЦ закроется», — сообщили РИА Новости в РСТЦ.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным Национального агентства финансовых исследований, треть предпринимателей в России (35%) рассчитывают вернуться к докризисным показателям через несколько месяцев или раньше.

Практически столько же (36%) ожидают, что выйдут на докризисный уровень не ранее, чем через год, 21% — через 2−3 года. 8% отметили, что коронавирус не сказался на их работе.

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