Ереван, 13 июля, 2020, 18:02 — ИА Регнум. Письма с призывом осудить действия Азербайджана направил Арарат Мирзоян, председатель Национального собрания Армении, в ОДКБ и Европейский парламент, сообщили 13 июля в пресс-службе парламента республики.

Duma.gov.ru Арарат Мирзоян

Так, Мирзоян направил обращения к своим коллегам из стран ОДКБ. Кроме того, его послание получили глава ЕП Давид Сассоли, председатель ПАСЕ Хендрик Дамс и глава ПА ОБСЕ Георгий Церетели.

В своём обращении к коллегам председатель парламента Армении призвал осудить «предпринятые азербайджанскими ВС провокационные действия в направлении северо-восточной границы Армении».

Он назвал такой поворот в политике Баку в отношении Еревана «недопустимым нарушением основных принципов международного права», угрожающим «стабильности всего региона».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Баку и Ереван обвиняют друг друга в инициировании приграничного вооружённого конфликта, в ходе которого 12 июля погибли три человека.