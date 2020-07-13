Москва, 13 июля, 2020, 17:38 — ИА Регнум. Всего в 2020 году по льготной ставке может быть выдано до 740 млрд рублей ипотечных кредитов — около одной четверти от среднегодового объёма рынка ипотечного кредитования. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 июля заявил независимый финансовый аналитик Михаил Хромов. Так он прокомментировал слова вице-премьера РФ Марата Хуснуллина о том, что показатель ипотечной ставки, который был заложен в 2018 году ниже 8%, будет перевыполнен в 2020 году, несмотря на все экономические сложности.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ипотечный кредит

«Действительно, одним из целевых показателей национального проекта «Жильё и городская среда» является «средний уровень процентной ставки по ипотечному кредиту». К 2024 г. она должна снизиться до 7,9% годовых, — отметил Хромов. — При этом по итогам 2019 г. фактическая средневзвешенная ставка по выданным ипотечным кредитам была заметно выше целевых показателей 9,9% вместо 8,9% годовых. Однако уже по итогам первых пяти месяцев 2020 г. эта ставка снизилась до 8,4%, а в мае составила всего 7,4%. Весьма вероятно, что такое резкое снижение было обусловлено началом действия постановления Правительства о возмещении банкам и иным организациям недополученных доходов по ипотечным кредитам».

В результате этого, как пояснил Хромов, процентная ставка по ипотечным кредитам, удовлетворяющим определённым требованиям, для заёмщика могла быть снижена до 6,5% годовых. Всего в 2020 году по льготной ставке может быть выдано до 740 млрд руб. ипотечных кредитов — около одной четверти от среднегодового объёма рынка ипотечного кредитования.

«Таким образом, даже если по ипотечным кредитам, не попадающим под действие данного постановления, процентная ставка останется на уровне марта текущего года (8,6% годовых), то уровень в 8% годовых может быть достигнут уже по итогам 2020 года, — добавил Хромов. — В реальности процентные ставки снижаются сейчас практически по всем кредитным операциям банков, поэтому весьма вероятно, что по итогам 2020 г. целевой уровень по ипотечным ставкам будет достигнут. Вследствие как дополнительного субсидирования процентной ставки со стороны государства, так и общего снижения ставок в российской финансовой системе».

При этом, по мнению экономиста, без учёта субсидирования ставки в 2020 г. останутся на уровне примерно 8,3−8,5% годовых, отражая уровень необходимой маржи банковской деятельности для покрытия операционных расходов и регулятивных издержек.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперт Даниил Григорьев заявил, что, несмотря на понижение в РФ ставок по ипотеке, далеко не каждый семейный бюджет сможет позволить себе такую форму кредитования.