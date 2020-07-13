По итогам 2020 года ипотека в РФ может подешеветь до 8% годовых
Москва, 13 июля, 2020, 17:38 — ИА Регнум. Всего в 2020 году по льготной ставке может быть выдано до 740 млрд рублей ипотечных кредитов — около одной четверти от среднегодового объёма рынка ипотечного кредитования. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 июля заявил независимый финансовый аналитик Михаил Хромов. Так он прокомментировал слова вице-премьера РФ Марата Хуснуллина о том, что показатель ипотечной ставки, который был заложен в 2018 году ниже 8%, будет перевыполнен в 2020 году, несмотря на все экономические сложности.
В результате этого, как пояснил Хромов, процентная ставка по ипотечным кредитам, удовлетворяющим определённым требованиям, для заёмщика могла быть снижена до 6,5% годовых. Всего в 2020 году по льготной ставке может быть выдано до 740 млрд руб. ипотечных кредитов — около одной четверти от среднегодового объёма рынка ипотечного кредитования.
При этом, по мнению экономиста, без учёта субсидирования ставки в 2020 г. останутся на уровне примерно 8,3−8,5% годовых, отражая уровень необходимой маржи банковской деятельности для покрытия операционных расходов и регулятивных издержек.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперт Даниил Григорьев заявил, что, несмотря на понижение в РФ ставок по ипотеке, далеко не каждый семейный бюджет сможет позволить себе такую форму кредитования.