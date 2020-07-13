Курск, 13 июля, 2020, 16:52 — ИА Регнум. Продажу билетов на поезда дальнего следования, проходящие из Москвы через Курск, временно приостановили. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Курской области, это связано с аварией, произошедшей на железнодорожных путях в Тульской области 12 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

Временно закрыта продажа билетов на поезда № 109 сообщением Москва — Анапа и № 84 сообщением Москва — Адлер.

Сейчас эти поезда отправлены в объезд по временному маршруту. В Курск они прибывают с опозданием в два-три часа.