Москва, 13 июля, 2020, 16:48 — ИА Регнум. Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что в Российской Федерации деноминация национальной валюты не требуется. Об этом сегодня, 13 июля, она заявила, выступая в Совете Федерации.

Иван Шилов ИА REGNUM Эльвира Набиуллина

«Никаких деноминаций, никаких денежных реформ мы никогда не рассматривали. У нас в порядке всё и с номиналами, и с рядом банкнот», — сказала Набиуллина.

Она подчеркнула, что в России нет никаких причин для деноминации. Граждане всегда могут воспользоваться наличными денежными средствами, это не представляет трудности.

В свою очередь, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что недавние разговоры о деноминации — это провокация. Но эта провокация частично достигла цели — в обществе встревожены и обсуждают деноминацию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, разговоры о деноминации начал 10 июля руководитель информационно-аналитического центра «Альпари», аналитик Александр Разуваев. Он сказал, что время для деноминации настало, так как последний раз деноминация проводилась в 1998 году и с тех пор рубль достаточно обесценился.