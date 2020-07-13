Санкт-Петербург, 13 июля, 2020, 16:33 — ИА Регнум. Владельцам торговых центров Петербурга, которые уже пожаловались в УФАС на Смольный из-за того, что власти все еще не дают им открыться, могут снизить налоговую ставку. Предложение поступило из Законодательного собрания, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Указания перед входом в магазин

Фракция «Единой России» считает возможным снизить налог на имущество вдвое во втором квартале 2020 года для владельцев коммерческой недвижимости площадью более 1 тыс. кв. метров. По предварительным расчетам, общий объем льгот составит порядка 1 млрд рублей

Поправки предлагается внести в городские законы о налогах и сборах. Взамен владельцы ТЦ должны будут, во-первых, снизить арендные платежи для своих арендаторов — малого и среднего бизнеса — как минимум на те же 50% хотя бы на три месяца, а во-вторых, сохранят среднюю зарплату своих собственных сотрудников не менее петербургского МРОТ — около 19 тыс. рублей.

«Эта поправка направлена прежде всего на сохранение рабочих мест как в сфере малого и среднего бизнеса города, так и в самих организациях, обеспечивающих функционирование крупных торговых центров», — заявил спикер ЗакСа, единоросс Вячеслав Макаров.

Ранее некоторые городские депутаты многократно требовали от Смольного как-то помочь ТЦ, которые закрыты уже четвертый месяц, но понимая не нашли. Например, вице-губернатор Эдуард Батанов предложил им просто «отказаться от доходов», как сделал сам город, не собирая аренду с городской недвижимости из-за коронавируса. Батанов также указал, что за крупными торговыми центрами стоят банки, которые не являются в понимании Смольного самой пострадавшей отраслью.

«Мы действительно отказались от доходов со своего имущества. Отказались. Почему так же не могут поступить и крупные арендодатели? Почему вы предлагаете фактически национализировать их убытки? Почему? Мы от своих доходов отказались как собственник, они как собственники тоже логично должны пойти навстречу. Снижайте ставки, господа, это рынок», — развел руками чиновник.

Напомним, дефицит при корректировке петербургского бюджета на 2020 год уже довели до 111 млрд рублей, а значит, в 2021 году Петербург должен будет заложить в бюджет 7,5 млрд рублей процентных расходов.

Вячеслав Макаров, судя по всему, спустя месяц решил выступить против этой позиции.

«Поддерживая сегодня малый и средний бизнес Петербурга, в котором заняты сотни тысяч людей, мы сохраняем в будущем наполняемость бюджета, а самое главное — рабочие места и социальную стабильность. <…> Однако необходимо понимать, что солидарность — это обоюдное движение. Если сегодня каждый из нас возьмет на себя посильную часть ответственности, завтра мы вместе будем праздновать победу. Важно, чтобы каждый арендодатель сегодня задумался — кому будут нужны его помещения, если разорятся арендаторы? Изменения в законы о налогах и сборах, подготовленные фракцией «Единая Россия», призваны помочь владельцам коммерческой недвижимости принять правильное решение», — считает Макаров.

Добавим, владельцы крупных ТЦ направили обращение в УФАС по Петербургу с просьбой проверить запрет на деятельность на предмет соответствия антимонопольному законодательству. Они считают, что Смольный ставит их в неконкурентное положение, разрешая параллельно работать гипермаркетам, мебельным магазинам и универмагам, схожим с ТЦ, например, ДЛТ.