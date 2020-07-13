Москва, 13 июля, 2020, 15:58 — ИА Регнум. Советнику главы Роскосмоса и бывшему журналисту Ивану Сафронову предъявлены обвинения в государственной измене, сообщает 13 июля ТАСС со ссылкой на адвоката подозреваемого Ивана Павлова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Здание ФСБ

«Моему подзащитному предъявили обвинение по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). Вину он не признает», — сказал Павлов.

Ранее 13 июля адвокат заявил, что никаких доказательств вины его подзащитного ФСБ пока не предоставила.

Напомним, сегодня в следственном управлении ФСБ началась процедура предъявления обвинений Сафронову.

Как сообщало ИА REGNUM, советника главы Роскосмоса подозревают в передаче секретных сведений об обороне и безопасности России спецслужбам НАТО.