Москва, 13 июля, 2020, 16:04 — ИА Регнум. Изменения трудового законодательства в части закрепления возможности удалённой работы особенно актуальны для Москвы. Об этом 13 июля журналистам сообщил председатель Московской городской думы Алексей Шапошников.

Максим Додонов ИА Красная Весна Удаленная работа

Глава Законодательного собрания столицы напомнил, что среди работодателей, которые столкнулись с необходимостью перевода сотрудников на дистанционную работу во время самоизоляции была и Мосгордума. По мнению Шапошникова, плюс от дистанционной организации труда состоит среди прочего в сокращении транспортного потока. Это, в свою очередь, снижает количество ДТП, улучшает экологическую обстановку и решает множество логистических проблем.

«Дистанционная работа даст новый импульс децентрализации Москвы, позволит снизить маятниковую миграцию горожан и повысить привлекательность районов. Необходимы изменения, которые позволят обеспечить четкость и однозначность законодательных предписаний и, следовательно, реальные гарантии соблюдения прав и обязанностей работников и работодателей. Законопроект «О законодательном регулировании дистанционной (удаленной) работы в Российской Федерации» решает перечисленные задачи», — сказал Шапошников.