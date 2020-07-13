Москва, 14 июля, 2020, 01:51 — ИА Регнум. Голосование по поправкам к российской Конституции подтвердило высокий уровень доверия населения России к власти. Что пытаются противопоставить этому доверию оппозиционеры разного уровня, рассказывает автор ИА REGNUMГригорий Ванин.

Флаг России

Если системная оппозиция, представленная парламентскими партиями в Госдуме, не особо и критиковала поправки, то несистемная оппозиция старается сконцентрировать общественное недовольство, приписывая лично президенту России Владимиру Путину ответственность за все огрехи в Российском управлении, не деля их на крупные и мелкие. В этом, что интересно, такая оппозиция идет как бы на поводу у популярной пропагандистской стратегии, приписывающей Путину все, даже мельчайшие позитивные сдвиги. Просто оппозиционеры «переворачивают» пропаганду.

На этом фоне заявки, сделанные по факту принятия поправок к Конституции, могут существенно обновить внутриполитическую картину, если, конечно, власть не оставит их в качестве пустых лозунгов. Как, например, можно достичь в современной России заявленной «всеобщей гражданской солидарности»?

Читайте статью Григория Ванина «Конституция Путина и народ».