Петергоф, Санкт-Петербург, 13 июля, 2020, 16:05 — ИА Регнум. Неизвестные злоумышленники лишили четырех пальцев статую Венеры Медицейской в Нижнем парке государственного-музея Петергоф. Об этом 13 июля рассказали ИА REGNUM в пресс-службе музея.

Пресс-служба ГМЗ «Петергоф». Злоумышленники лишили четырех пальцев статую Венеры Медицейской в Петергофе.

Повреждения скульптуры сотрудники музея обнаружили в субботу. В настоящий момент идет опись повреждений, составляется обращение в Министерство культуры РФ.

«Сейчас невозможно комментировать ни сколько времени понадобится на реставрацию скульптуры, ни сколько денег на это необходимо будет выделить, — отметили в ГМЗ. — Только что зафиксировали сам факт».

Венера Медицейская представляет собой копию с утраченного античного греческого оригинала IV—III веков до н. э. работы Тимарха и Кефисодота Младшего. Сохранилось римское мраморное повторение I века до н. э. Оно принадлежало семейству Медичи, благодаря этому статуя получила название «Медицейская». Римское повторение хранится в галерее Уффици во Флоренции.

Статуя приобретена в 1978 году у частного владельца. Сначала стояла в вестибюле Большого дворца, около Дубовой лестницы, затем была установлена в Саду Венеры взамен статуи «Афина Джустиниани», которую переместили на партер с южной стороны дворца Марли.