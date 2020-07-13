Хабаровск, 13 июля, 2020, 14:42 — ИА Регнум. Вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев приехал в Хабаровск, чтобы убедиться в том, что управляющая регионом команда продолжает стабильно работать в отсутствие губернатора. Об этом Трутнев заявил 13 июля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев

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«Я сюда приехал, прежде всего, чтобы убедиться, что выполняются все необходимые для людей функции властей субъекта Российской Федерации», — приводит телеканал «Звезда» слова вице-премьера.

Он добавил, что провёл встречи с руководством Хабаровского края, с первым заместителем губернатора и с рядом коллег и попросил, чтобы «всё работало штатно» и жители региона не ощутили никаких проблем.

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Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан 9 июля и доставлен в Москву. Его обвиняют сразу по целому ряду статьей УК РФ. Ему инкриминируют подготовку к убийству и убийство предпринимателей на Дальнем Востоке.

После этого в Хабаровской крае начались несанкционированные акции протеста в поддержку главы региона.