Москва, 13 июля, 2020, 14:52 — ИА Регнум. Задержанию москвичей, пытавшихся поговорить с мэром Москвы Сергеем Собяниным на открытии станции МЦД «Курьяново», предшествовал инцидент с микроавтобусом «мобильного штаба» активистов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил депутат муниципального округа Печатники столицы Сергей Власов.

Василий Иванов ИА REGNUM Сотрудники полиции

По его словам, к встрече с Собяниным местные жители и активисты готовились заранее. Примерно в 500 метрах от предполагаемого места открытия новой станции МЦД был припаркован микроавтобус, который служит «мобильным штабом» противников строительства Юго-Восточной хорды (ЮВХ) Москвы. Транспортное средство, со слов Власова, украшено специальной аэрографией, что делает его очень эффектным. Именно на нём активисты намеревались приехать к месту открытия и задать вопросы мэру города относительно строительства ЮВХ. Но утром 13 июля обнаружили, что машина испорчена неизвестными.

«Я приехал рано утром и увидел, что проколоты шины. И, скорее всего, и в двигатель что-то налили. Мы решали вопрос относительно вызова эвакуатора», — рассказал Власов.

Спустя какое-то время к месту прибыл полицейский автозак, который забрал восемь взрослых активистов и ребёнка, которого одна из женщин привела с собой. Среди задержанных оказался и Власов.

«Основание такое — поступило много звонков на «02» о том, что подозрительное скопление людей у подозрительного автомобиля. Нас привезли в ОВД, сидим тут и не понимаем, что нам вменяют. Все прошли в автозак добровольно, потому что у нас тут одни женщины, кроме меня. Все было культурно, без насилия. Я думаю, задержание напрямую связано с тем, чтобы активистов нейтрализовали на время открытия станции МЦД», — сказал Власов.

Он пояснил, что активисты хотели узнать у мэра, почему на склон с ядерными отходами не пускают активистов рабочей группы при Мосгордуме.

Сейчас Власов, по его словам, по-прежнему находится в здании ОВД.