Санкт-Петербург, 13 июля, 2020, 13:36 — ИА Регнум. Открытие магазина «ИКЕА» в торговом центре «МЕГА Дыбенко» на границе Петербурга и Ленобласти привело к длинным очередям на входе. Толпы покупателей ждут возможности попасть в магазин, который получил разрешение на работу только с 13 июля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Sam Greenhalgh IKEA

По словам очевидцев, длинные очереди скопились с утра: граждане довольно плотно выстроились змейкой благодаря металлическим ограждениям. Из-за предписаний Роспотребнадзора в Икее ограничено количество людей, которых можно запустить одновременно в торговый зал.

Пользователи социальных сетей уже оценили рвение петербургских и областных потребителей, назвав их «идиотами». «У людей закончилась мебель», — предположил один из них.

Жители опасаются, что из-за особо активных покупателей, которые отправились в магазин в первый день работы, скоро ТЦ снова закроют, как уже бывало.

«Почему нельзя подождать. Неадекватные. <…> На радость будет, если, как в прошлый раз, из-за такой толкучки не закроют… Люди не умеют ждать, а потом будут ныть о последствиях. В Кудрово же один ТЦ, и многим отсюда не выехать в центр за той же одеждой, и не хочется страдать из-за вот таких безответственных людей, которым приспичило в первый же день открытия припереться и стоять в очереди на всю парковку», — заметила Алена А.

Оценить, насколько быстро движется очередь, очевидцам сложно. «Ехал мимо в окошко выдачи интернет-заказов, даже дурно стало, чтобы остановиться посмотреть», — прокомментировал Александр Е.

«Там, наверно, просто впускают, как в «Леруа», пачками. И когда пускают пачку, например, по 100 человек, то быстро», — предположила Елена Г.