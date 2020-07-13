Москва, 13 июля, 2020, 10:56 — ИА Регнум. За последние сутки в РФ выявили ещё 6537 носителей коронавируса. Об этом 13 июля сообщает оперативный штаб Москвы.

Дарья Драй ИА REGNUM Медицинский работник

Новые случаи зафиксированы в 84 регионах России. Лидером по числу случаев заражения является Москва — 672. Далее следуют Петербург — 291, ХМАО — 270, Алтайский край — 235, Свердловская область — 218, Нижегородская область — 212, ЯНАО — 205, Иркутская область — 203.

Всего в России с начала распространения нового вируса выявили 733 699 случаев заражения.