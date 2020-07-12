Москва, 12 июля, 2020, 14:54 — ИА Регнум. Испортившиеся между Россией и Украиной отношения не связаны с воссоединением Крыма и РФ. Об этом 12 июля президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1».

Kremlin.ru Владимир Путин

«То, что у нас отношения испортились с Украиной, с Крымом в принципе не связано», — заявил российский лидер.

Также он отметил, что он уверен, что эта «пена (ухудшение отношений двух стран — ИА REGNUM) рано или поздно схлынет».

Кроме этого, российский лидер напомнил, что на Украине в конце 2013 начале 2014 года произошел вооруженный государственный переворот, в результате чего взгляды и пути российского руководства стали диаметрально противоположными украинским.

«Но только после этого Крым вернулся в состав России, а не наоборот», — подчеркнул президент Путин.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что считает своей обязанностью прислушиваться к критическим замечаниями.

Напомним, полуостров Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года после того, как зимой 2013−201 года на киевском майдане на Украине была незаконно свергнута законно избранная власть. По итогам проведенного на полуострове референдума, на который пришло более 82% имеющих право голоса граждан, почти 96,6% проголосовавших высказалось за вхождение Крыма в состав России.