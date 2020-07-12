Москва, 12 июля, 2020, 13:40 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин считает своей обязанностью прислушиваться к критическим замечаниями. Об этом российский лидер заявил в интервью телеканалу «Россия 1».

Kremlin.ru Владимир Путин

Путин отметил, что всегда есть люди, которые думают иначе, чем ты. Если их критические замечания содержат какие-то предложения, а не одну лишь критику, то они заслуживают внимания.

«Им кажется, что у них есть лучшие решения, чем те, которые предлагаются действующими представителями власти, в том числе главой государства», — сказал Путин.

Он отметил, что считает своей обязанностью прислушиваться к тому, что предлагается.

«Я вообще, как это ни покажется странным, считаю своей обязанностью прислушиваться к тому, что декларируется или предлагается. Если что-то предлагается вообще, кроме самой критики. Потому что, если это критика ради критики, то это просто неинтересно», — подчеркнул президент России.

При этом он добавил, что, конечно, это вовсе не означает, что он будет реализовывать то, что ему предлагают.

«Это совсем не значит, что я буду реализовать то, что услышал. Но знать всю палитру мнений, оценок, предложений — это полезно», — пояснил Владимир Путин.