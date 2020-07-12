Варшава, 12 июля, 2020, 11:51 — ИА Регнум. В Польше сегодня, 12 июля, проходит второй тур выборов президента республики.

Флаг Польши

Для голосования открыты более 27 тысяч избирательных участков. Согласно данным Центральной избирательной комиссии Польши правом голоса в стране обладают порядка 30 млн человек. Ещё 520 тысяч граждан Польши, проживающих за рубежом, также могут голосовать.

В втором туре президентских выборов все предельно просто — есть два кандидата — действующий президента Анджей Дуда, который олицетворяет консервативные, националистические силы, маркируемые правящей партией «Право и справедливость», а также мэр Варшавы, представитель либеральной партии «Гражданская платформа» Рафал Тшасковский.

Стоит отметить, что в первом туре Дуда набрал 43,5% голосов избирателей, а Тшасковский — 30,46%. Промежуточные итоги второго тура будут известны после закрытия избирательных участков. Что касается официальных итогов, то они будут представлены в течение 48 часов.