Нижний Новгород, 11 июля, 2020, 22:44 — ИА Регнум. Жильцов многоквартирного жилого дома по улице Краснодонцев, где утром 11 июля произошел взрыв газа, расселили в гостиницы. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

52.mchs.gov.ru На месте взрыва

За помощью в предоставлении временного жилья обратились 150 человек, 122-м из них предоставлены места в гостиницах «Волна» на проспекте Ленина и «Русский капитал» (бывший санаторий-профилакторий) на улице Минеева. 28 человек предпочли временно переселиться к родственникам или на дачу. Всем, кто переселился в гостиницы, предоставлено трёхразовое питание.

У дома выставлено оцепление для ограничения доступа граждан на территорию. С 9:00 до 21:00 на случай необходимости попасть в квартиры у дома дежурит наряд от управления МЧС. Также организовано взаимодействие с собственниками квартир, которые находятся в других городах.

«Решение о возможности возвращения жильцов в квартиры будет принято по итогам обследования конструкций здания», — подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, хлопок произошел ранним утром 11 июля. В результате произошедшего пострадали три человека, были частично повреждены перекрытия между шестым и седьмым этажами, межквартирные перегородки и остекление. Из здания были эвакуированы 28 жителей. Позднее были эвакуированы все жильцы дома.

В связи с повреждением конструкций здания принято решение временно расселить всех жильцов. Для первичного анализа состояния конструкции здания потребуется 2−3 недели, после чего будет принято решение о возможности его восстановления. Жителям квартиры, где произошел взрыв, будет оказана материальная помощь, заверил губернатор Глеб Никитин.

По факту взрыва было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей»).