Кабул, 11 июля, 2020, 22:37 — ИА Регнум. В Афганистане в результате подрыва заминированной машины в провинции Газни погибли шесть мирных жителей, передает 11 июля телеканал Tolo News.

U.S. Army Взрыв. Афганистан

Отмечается, что инцидент произошел около 16:00 по местному времени (14:30 мск) в округе Джагату. Взрывное устройство на автомобиль боевики «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июля террористы из движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли на себя ответственность за два нападения в Афганистане, жертвами которых стали шесть человек.

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